Protesta di Montecitorio, è caccia ai saluti romani. Il delirio di Barenghi: "Ho visto gente in grado di farli" (video) (Di martedì 6 aprile 2021) L'operazione è partita nel corso della diretta de La7, sui Social e in diretta Social. La disperata ricerca in tutti i modi di saluti romani e altri pericolosi "fascisti" nella manifestazione a Montecitorio. Migliaia di commercianti in piazza Montecitorio a Roma hanno Protestano contro le restrizioni del governo e le misure per contenere l'epidemia. E su Tagadà, nella tramissione condotto da Tiziana Panella, Riccardo Barenghi de La Stampa, tradisce il suo passato al Manifesto, segnalando saluti romani in piazza. All'inviato de La7 che lo smentisce, replica serafico. "Non li hanno fatti ma quelli che vedo in piazza Montecitorio li farebbero volentieri". "Ho visto saluti romani a ..."

