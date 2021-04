Pisa. Il comitato di quartiere Oratoio e Riglione chiede l’installazione di telecamere in via Fiorentina per tutelare commercianti e i cittadini

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Elisa Rotiroti (Presidente) e Francesco Pingitore (Vicepresidente). “Ildiè molto dispiaciuto per il grave episodio successo in pieno giorno, sabato 3 aprile ed è vicino aiche quotidianamente subiscono questa situazione di degrado e disagio ormai da troppo tempo, la situazione è diventata insostenibile.Stiamo sollecitando il sindaco e gli assessori già da mesi per denunciare questa brutta situazionendo maggiore presenza delle forze dell’ordine che sono totalmente assenti sul nostro territorio.Ilal sindaco Conti e all’assessore Bonanno di estendere l’ordinanza comunale entrata in vigore il 20 febbraio, che vieta la vendita di bevande ...