Paul Ritter è morto per un tumore al cervello. Tra i suoi ruoli, anche Eldred Worple in Harry Potter e il Principe Mezzosangue (Di martedì 6 aprile 2021) Se ne va un altro pezzo di Harry Potter, ma anche uno degli attori britannici più brillanti del nostro tempo: Paul Ritter è morto ieri sera a 54 anni, per via di un tumore al cervello. L’agente, la moglie e i due figli hanno dato ufficialmente la notizia. Attore di straordinario talento, Paul era nato il 5 marzo 1966 nella città di Kent. Ha lavorato per il cinema, per le serie e per la televisione. Nel Regno Unito, lo ricordano anche per la sua interpretazione di Martin Goodman nella sitcom Friday Night Dinner, oltre all’interpretazione di Eldred Worple in Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 aprile 2021) Se ne va un altro pezzo di, mauno degli attori britannici più brillanti del nostro tempo:ieri sera a 54 anni, per via di unal. L’agente, la moglie e i due figli hanno dato ufficialmente la notizia. Attore di straordinario talento,era nato il 5 marzo 1966 nella città di Kent. Ha lavorato per il cinema, per le serie e per la televisione. Nel Regno Unito, lo ricordanoper la sua interpretazione di Martin Goodman nella sitcom Friday Night Dinner, oltre all’interpretazione diine il. Ha ...

