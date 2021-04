Paragone e ItalExit in piazza a Montecitorio con i ristoratori e i commercianti

(Di martedì 6 aprile 2021) Era importante esserci. Lo aveva promesso e così è stato. Tra i manifestanti che sono scesi oggi inspuntavano le bandiere blu di, il movimento del senatore Gianluigi. Anche lui ha preso la parola davanti ai tanti che si sono ritrovati fuori la Camera per far sentire la loro voce. “Siamo imprenditori, non delinquenti”. È quanto urlano ai megafoni ie iche manifestano chiedendo riaperture.Al grido “libertà”, decine di persone si sono avvicinate al cordone delle forze dell’ordine con le mani alzate, intonando cori e chiedendo di potersi avvicinare a Palazzo Chigi. Insono stati tanti gli slogan contro il governo che ha deciso di continuare sulla falsariga dell’esecutivo di Conte, a colpi di ...

Tra i manifestanti bandiere blu di,del sen.ex M5S,e uno vestito come lo sciamano di Washington. "E' una protesta della disperazione".Aggiornamento ore 16:48 Tra i manifestanti, bandiere blu di, il movimento del senatore ex M5S Gianluigi, e un uomo vestito come l'appartenente al movimento Q - Anon che fece ...Tra la folla ci sarebbero stati esponenti del movimento di estrema destra Casapound e di Italexit, che fa capo all'ex M5S Gianluigi Paragone. Impossibile non notare tra la folla un uomo vestito come ...Presenti alcune bandiere blu con la scritta 'Italexit', il movimento fondato dal senatore ex M5s Gianluigi Paragone. Poco prima degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, il deputato ex FI e ...