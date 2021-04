Non parla il 27enne accusato di aver mandato il nipote 13enne a sparare al rivale in amore (Di martedì 6 aprile 2021) Montichiari (Brescia) - Avrebbe dato al nipote solo 13enne una pistola per sparare al suo rivale in amore. Per questo Antonio Di Sanzo, 27 anni, si trova in carcere. Oggi si è avvalso della facoltà di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) Montichiari (Brescia) - Avrebbe dato alsolouna pistola peral suoin. Per questo Antonio Di Sanzo, 27 anni, si trova in carcere. Oggi si è avvalso della facoltà di ...

Advertising

borghi_claudio : Ovviamente vi ricordo che le piattaforme social per le loro linee guida su chi bannare o meno ogni volta che si par… - valigiablu : Quattro argomentazioni che non vogliamo più sentire quando si parla di violenza sulle donne | @clatorrisi… - fattoquotidiano : Il leader della Lega deciso a spingere sul premier per cambiare i colori. Ma prima del 20 aprile non se ne parla [d… - bbianconeraa : vi ricordo che al gf, quando erano in pieno litigio, durante il late show sono stati la coppia più riuscita e discu… - GiuseppePiu1 : RT @domenicosaretto: #Buongiorno #Martedì #6aprile. Perché non mi viene incontro e non mi parla? ?? -