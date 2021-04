Monopoli-Palermo | accadde all’andata | al “Barbera” finì 3-0 per i rosanero Il racconto del match

(Di martedì 6 aprile 2021) Tre a zero. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 29 novembre allo Stadio “Renzo“.Stavolta sarà: undi fondamentale importanza per gli uomini di Giacomo Filippi in ottica play-off. Ioccupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 42 punti, mentre i pugliesi - al quindicesimo posto - hanno conquistato fin qui 34 punti.In occasione deld'andata, la compagine siciliana ha sfoggiato una prestazione lodevole, dominando undal canovaccio tattico ben diverso da quello dei turni precedenti. Corto, alto, coeso e aggressivo, unche ha sfoderato grande reattività in sede di contrasto e palle contese, distinguendosi per ...

L'avvocato Castellucci commenta sentenza del Tribunale civile di Trapani per cui è inapplicabile l'art. 110 comma 9 F quater Tulps al collegamento via Pc a casinò games in un internet point.La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test antigenici (quantitativi con immunofluorescenza) effettuati nella giornata odierna, non sono state riscontrate nuove positività al ...