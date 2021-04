Liverpool, Klopp: «Non abbiamo giocato bene. Ma proveremo a battere il Real» (Di martedì 6 aprile 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine del match di Champions League contro il Real Madrid Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Il primo tempo soprattuto è andato storto. Non abbiamo giocato abbastanza bene. Li abbiamo pressati piuttosto bene, hanno dovuto giocare molto con palla lunga ma gli abbiamo dato la palla troppo facilmente. Se vuoi andare nelle semifinali di Champions devi giocare bene. Noi non abbiamo giocato un calcio buono, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Jurgen, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine del match di Champions League contro ilMadrid Jurgen, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine del match di Champions League contro ilMadrid. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Il primo tempo soprattuto è andato storto. Nonabbastanza. Lipressati piuttosto, hanno dovuto giocare molto con palla lunga ma glidato la palla troppo facilmente. Se vuoi andare nelle semifinali di Champions devi giocare. Noi nonun calcio buono, ...

