«L'Isola dei Famosi 2021»: tra strategie e quella frecciantina di Elisa Isoardi (Di martedì 6 aprile 2021) Lasagne, prove ricompensa, scivoloni nel fango e «strategie» da individuare e smontare. La settimana puntata dell'Isola dei Famosi si ferma qui: ai giochini allestiti sul bagnasciuga dell'isola honduregna e ai confronti alquanto noiosetti della Palapa, specie quando i naufraghi se ne dicono di tutti i colori nelle clip mandate in onda in diretta salvo poi battere in ritirata e ammorbidire i toni appena Ilary Blasi prova a rimberccarli chiedendo loro conto di questo e di quello. «È veramente noioso dallo studio vedere delle clip in cui siete tutti carichi a pallettoni e poi spegnere queste dinamiche in Palapa: è una roba da latte alle ginocchia» dice, infatti, Tommaso Zorzi rimproverando ai naufraghi di essere troppo «buonisti» e troppo assertivi. Accusa che non lascia Elisa Isoardi indifferente, spingendola a prendere la parola: «Ma che buonismo, Tommaso? La stessa cosa facevi tu al Grande Fratello». https://twitter.com/MediasetPlay/status/1379163047261044737

