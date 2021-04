Le parole distensive di Ermal Meta su Willie Peyote | “Eravamo nervosi”

(Di martedì 6 aprile 2021) Ledisuci fanno capire che la pace è fatta. Non che prima ci fosse una guerra, ma tutti ricordiamo che tra i due artisti erano volate saette nei giorni del Festival di Sanremo 2021.aveva provocato,aveva risposto e il rapper aveva chiesto scusa. Ora come stanno le cose? La lite a Sanremo Nei giorni di Sanremodiscuteva del Festival su Twitch nel suo format Le Brutte Intenzioni insieme a Federica Cacciola e Daniele Fabbri. Una volta terminata la serata delle cover aveva criticato la scelta didi portare sul palco la sua versione di Caruso di Lucio Dalla, una soluzione che aveva definito “ruffiana” in ...

Advertising

dai_siree : @lolosmile92 Lei immatura? Ha solo provato a dire parole distensive per cercare di trovare un incontro con D e ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : parole distensive

OptiMagazine

... L'HA DAVVERO COPIATA? Nonostante lediplomatiche edi Francesca Cipriani , a Live Non è la d'Urso è stato trasmesso un filmato in cui è stato riassunto ciò che, a detta di molti ...Non c'è pace per la storia (finita) tra Angelina Jolie e Brad Pitt . Dopo mesi di relativa tranquillità e, l'attrice e regista sarebbe pronta a dissotterrare l'ascia di guerra momentaneamente sepolta per chiudere definitivamente i conti con l'ex: e questa volta le accuse sarebbero ...Nonostante le parole distensive utilizzate dal campione serbo nei confronti dell’ATP, a partire dalle ATP Finals di Londra 2020, qualcosa non ha funzionato e il rapporto tra l’Association of Tennis ...Francesca Cipriani contro la naufraga Miryea: l'ha davvero copiata all'Isola? "Prende spunto da me", ma ammette di non avercela con lei.