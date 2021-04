Juventus, Chiesa contro il Napoli giocherà per la seconda volta nella terza giornata di Serie A (Di martedì 6 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile andrà finalmente in scena Juventus-Napoli, recupero della terza giornata della Serie A 2020/2021. Partita che, oltre ad essere decisiva nella lotta per la zona Champions League, racchiude al suo interno una curiosità insolita. Infatti, per Federico Chiesa sarà la seconda presenza nella terza giornata di Serie A. Il classe ’97 giocò infatti in Fiorentina-Sampdoria del 2 ottobre scorso, sua ultima partita con i Viola. Si tratta di una situazione non coperta dal regolamento della Serie A, quindi Chiesa sarà regolarmente in campo anche contro il Napoli. Un caso identico capitò nella ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile andrà finalmente in scena, recupero delladellaA 2020/2021. Partita che, oltre ad essere decisivalotta per la zona Champions League, racchiude al suo interno una curiosità insolita. Infatti, per Federicosarà lapresenzadiA. Il classe ’97 giocò infatti in Fiorentina-Sampdoria del 2 ottobre scorso, sua ultima partita con i Viola. Si tratta di una situazione non coperta dal regolamento dellaA, quindisarà regolarmente in campo ancheil. Un caso identico capitò...

