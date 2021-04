Inter, massima allerta su Bastoni, Barella e Sensi: tamponi ogni 24 ore (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo i diversi casi di positività al Covi-19 nel ritiro della Nazionale italiana, l’Inter tiene sotto attenta osservazione Bastoni, Barella e Sensi Dopo le positività al Covid-19 anche di Florenzi e Bernardeschi, c’è massima allerta tra i club che hanno avuto calciatori impegni con la Nazionale italiana. Tra questi c’è anche l’Inter che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, tiene sotto stretta osservazione Barella, Bastoni e Sensi. I tre si allenano con il gruppo nerazzurro, ma non pranzano né si spogliano con la squadra. Inoltre per loro sarebbe anche in programma un tampone ogni 24 ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo i diversi casi di positività al Covi-19 nel ritiro della Nazionale italiana, l’tiene sotto attenta osservazioneDopo le positività al Covid-19 anche di Florenzi e Bernardeschi, c’ètra i club che hanno avuto calciatori impegni con la Nazionale italiana. Tra questi c’è anche l’che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, tiene sotto stretta osservazione. I tre si allenano con il gruppo nerazzurro, ma non pranzano né si spogliano con la squadra. Inoltre per loro sarebbe anche in programma un tampone24 ore. Leggi su Calcionews24.com

