Imprese, Basilicata prima al Sud per innovazione e comunicazione (Di martedì 6 aprile 2021) POTENZA – La Basilicata è la prima regione del Sud che nel 2020 ha investito nell’ICT (le tecnologie dell’innovazione e della comunicazione), la quinta in Italia. A certificarlo è un’indagine effettuata nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la coesione territoriale e finanziato dal Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020. L’indagine rileva che, a livello nazionale, si è investito di più nei servizi di informazione e comunicazione (33,8%), attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) e commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%).La quota di investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa. Anche sul piano dell’innovazione legata al commercio elettronico, le aziende lucane si sono distinte nel triennio 2018-2020, avendo investito per il 22,2%, in particolare su commercio, trasporti e magazzinaggio e servizi di alloggio e ristorazione. Qui le imprese minori, fino a 9 addetti, hanno fatto registrare un ottimo 19,9%, provando a recuperare quote di mercato erose dalla crisi dei sistemi di vendita tradizionali e poi da quella legata alla pandemia. Note meno felici, invece, sugli investimenti in R&S (ricerca e sviluppo) nel 2020: la Basilicata è undicesima in graduatoria, con un 7,2% di imprese che hanno investito in questa direzione. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) POTENZA – La Basilicata è la prima regione del Sud che nel 2020 ha investito nell’ICT (le tecnologie dell’innovazione e della comunicazione), la quinta in Italia. A certificarlo è un’indagine effettuata nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la coesione territoriale e finanziato dal Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020. L’indagine rileva che, a livello nazionale, si è investito di più nei servizi di informazione e comunicazione (33,8%), attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) e commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%).La quota di investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa. Anche sul piano dell’innovazione legata al commercio elettronico, le aziende lucane si sono distinte nel triennio 2018-2020, avendo investito per il 22,2%, in particolare su commercio, trasporti e magazzinaggio e servizi di alloggio e ristorazione. Qui le imprese minori, fino a 9 addetti, hanno fatto registrare un ottimo 19,9%, provando a recuperare quote di mercato erose dalla crisi dei sistemi di vendita tradizionali e poi da quella legata alla pandemia. Note meno felici, invece, sugli investimenti in R&S (ricerca e sviluppo) nel 2020: la Basilicata è undicesima in graduatoria, con un 7,2% di imprese che hanno investito in questa direzione.

Advertising

NetworkGTC1 : Il #bandomacchinariinnovativi è un'occasione importante per le micro, piccole e medie #imprese di #Basilicata,… - Qualenergiait : Agevolazioni al 75% per la trasformazione tecnologica e digitale delle micro e PMI in Basilicata, Calabria, Campani… - salvo62barbato : Start up innovative 6 aprile 2021 by @salvo62barbato #basilicata #campania - liliana_dorina : RT @Mirko70669405: Video musicale ?? per raccogliere fondi a sostegno delle piccole imprese e artgiani di Lavello in #Basilicata. ?? https… - cobat_consorzio : Nuove possibilità di sostegno per le imprese manifatturiere che investono in macchinari innovativi in Basilicata, C… -