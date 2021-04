I nuovi colori delle regioni, da oggi (Di martedì 6 aprile 2021) Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento passano in zona arancione, 8 restano ancora in zona rossa Leggi su ilpost (Di martedì 6 aprile 2021) Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento passano in zona arancione, 8 restano ancora in zona rossa

Advertising

SkyTG24 : Covid, da domani i nuovi colori delle regioni: ecco le regole in ogni fascia - AgneseDamiano : @termosiifone Per un attimo ho pensato 'oddio ma questi sono i nuovi colori dell'Italia' AHAHAHAHAH - MaralbAzsc : I nuovi colori delle regioni, da oggi - ilpost : I nuovi colori delle regioni, da oggi - orizzontescuola : Covid, da oggi i nuovi colori: 9 regioni in zona rossa, il resto in arancione. Cosa è previsto per la scuola -