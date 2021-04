Grande attesa per l’incontro odierno tra l’Italia e la Libia

(Di martedì 6 aprile 2021) Il premier Mario Draghi e il ministro degli Esteri Di Maio oggi sono a Tripoli per incontrare il Primo ministro Abdulhamid Dabaiba del governo di Unità nazionale Raffaele Panicofoto copertina GdS In discussione la presenza costruttiva delnel Paese e la reciproca volontà di collaborazione da parte libica e italiana con progetti volti a favorire la ripresa di significativi rapporti. Tra i punti essenziali l’apertura del consolato a Bengasi, il rinnovo dell’aeroporto di Tripoli, e la riapertura a investitori e ditte italiane da parte della, come ha richiesto la premier libico Dabaiba. Il Paese si prepara per le elezioni del prossimo 24 dicembre, in questi mesi necessita di aiuti concreti e collaborazione per tornare alla stabilità e alla crescita nell’era del dopo Gheddafi.indiscutibilmente per rapporti storici di ...

