Governo Draghi: Reddito di Emergenza prorogato fino a maggio (Di martedì 6 aprile 2021) Negli ultimi mesi, sono state varie le disposizioni di legge che il Governo Italiano ha posto in essere per confortare il Settore Economico: questo, infatti, necessita di essere risanato a seguito della crisi causata dallo stato di Emergenza sanitaria che affligge tutti gli Stati. Reddito di Emergenza: delucidazioni e proroga A tal proposito, pochi giorni fa è stata confermata dalle fonti Governative la decisione di prorogare il cosiddetto Reddito di Emergenza. Il sovra citato REM d.l. 34 è una misura straordinaria di sostegno istituita al fine di sostenere i nuclei familiari meno abbienti, per permettere loro di fronteggiare le proprie difficoltà finanziarie. Il Governo Draghi, come accennato in precedenza, ha stabilito che l'erogazione del ...

