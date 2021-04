Focolaio Nazionale: positivo anche Bernardeschi, è il 15esimo caso (Di martedì 6 aprile 2021) Il centrocampista è l’ultimo a essere risultato positivo Non c’è pace nemmeno in Serie A per i contagi da Covid – 19. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionali, come già successo in precedenza, è esploso un vero e proprio Focolaio. Sono 15 le persone del gruppo Italia risultate positive di cui 7 calciatori. L’ultimo caso è stato è stato annunciato dalla Juventus con un comunicato stampa. Si tratta di Federico Bernardeschi il cui nome si aggiunge a quelli di Bonucci e Demiral (a cui si aggiungono gli ostracizzati McKennie, Dybala e Arthur). Leggi anche: Juve, sette tesserati non rispettano l’isolamento. La segnalazione dell’Asl Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Il centrocampista è l’ultimo a essere risultatoNon c’è pace nemmeno in Serie A per i contagi da Covid – 19. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionali, come già successo in precedenza, è esploso un vero e proprio. Sono 15 le persone del gruppo Italia risultate positive di cui 7 calciatori. L’ultimoè stato è stato annunciato dalla Juventus con un comunicato stampa. Si tratta di Federicoil cui nome si aggiunge a quelli di Bonucci e Demiral (a cui si aggiungono gli ostracizzati McKennie, Dybala e Arthur). Leggi: Juve, sette tesserati non rispettano l’isolamento. La segnalazione dell’Asl Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico ...

