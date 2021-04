Fmi | in 2021 rialza a 6% stime crescita globale | ma resta incertezza

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. – (Adnkronos) – Il Fondo Monetario Internazionale vede “prospettive migliorate” per l’economia mondiale e dopo il calo del 3,3% registrato lo scorso annoa +6% lediper il. Nel World Economic Outlook appena diffuso l’Fmi rivede quindi in positivo le valutazioni fatte nell’ottobre scorso con un dato migliore di 1,1 punti per lo scorso anno e di 0,8 punti per il. Per il 2022 la nuova stima – riveduta al rialzo di 0,2 punti – è di unadel Pildel 4,4%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.