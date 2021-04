Advertising

zazoomblog : Fenerbache positivo al Covid il presidente Ali Koc - #Fenerbache #positivo #Covid - zazoomblog : Fenerbache positivo al Covid il presidente Ali Koc - #Fenerbache #positivo #Covid - ItaSportPress : Fenerbache, positivo al Covid il presidente Ali Koc - -

Ultime Notizie dalla rete : Fenerbache positivo

alfredopedulla.com

ha dato esito positivo. La salute generale del nostro presidente è buona e il suo isolamento sta continuando a casa sua”. Una notizia negativa per il club che è reduce dal successo in campionato ...C'è ancora attesa in casa Napoli per l'esito dei tamponi che Piotr Zielinski e i tre nazionali italiani hanno svolto in mattinata.