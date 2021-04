Draghi vola in Libia con Di Maio per rilanciare l’alleanza (Di martedì 6 aprile 2021) In poche ore oggi a Tripoli atterrano il presidente del Consiglio Mario Draghi, il premier greco Kyriacos Mitsotakis e quello maltese Robert Abela. La Grande Corsa all’oro di Libia è partita, scrive Repubblica. L’Italia ha sempre mantenuto aperta la sua ambasciata, la Francia l’ha riattivata lunedì scorso, la Grecia riapre oggi e presto arriveranno gli altri. Per farsi posto, in primis, contro quell’ospite «ingombrante» che risponde al nome di Recep Tayyip Erdogan. Ma nessuno rinuncerà a correre per la ricostruzione. Per prima l’Italia. A Tripoli Mario Draghi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontreranno il premier Abdelhamid Dbeibah, che guida un governo di unità nazionale a termine e dovrà portare la Libia alle elezioni già fissate per il 24 dicembre del 2021. Già nel lunedì di Pasquetta, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 aprile 2021) In poche ore oggi a Tripoli atterrano il presidente del Consiglio Mario, il premier greco Kyriacos Mitsotakis e quello maltese Robert Abela. La Grande Corsa all’oro diè partita, scrive Repubblica. L’Italia ha sempre mantenuto aperta la sua ambasciata, la Francia l’ha riattivata lunedì scorso, la Grecia riapre oggi e presto arriveranno gli altri. Per farsi posto, in primis, contro quell’ospite «ingombrante» che risponde al nome di Recep Tayyip Erdogan. Ma nessuno rinuncerà a correre per la ricostruzione. Per prima l’Italia. A Tripoli Marioe il ministro degli Esteri Luigi Diincontreranno il premier Abdelhamid Dbeibah, che guida un governo di unità nazionale a termine e dovrà portare laalle elezioni già fissate per il 24 dicembre del 2021. Già nel lunedì di Pasquetta, ...

