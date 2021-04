Draghi in Libia, polemiche Pd: “Ignora torture e violenze” (Di martedì 6 aprile 2021) Sulla visita di Mario Draghi in Libia, in particolare sulle parole del premier italiano in merito alla gestione dell’immigrazione nel paese, si accende la polemica nel Partito Democratico. “Sull’immigrazione c’è soddisfazione per quel che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia. Ma il problema non è solo geopolitico ma anche umanitario, da questo punto di vista l’Italia è uno dei pochi Paesi, forse l’unico, che continua a mantenere attivi i corridoi sanitari”, ha detto Draghi da Tripoli, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il neo premier Abdelhamid Dabaiba. “Il problema dell’immigrazione per la Libia – ha proseguito il presidente del Consiglio- non nasce solo sulle coste libiche ma si sviluppa sui confini meridionali della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Sulla visita di Marioin, in particolare sulle parole del premier italiano in merito alla gestione dell’immigrazione nel paese, si accende la polemica nel Partito Democratico. “Sull’immigrazione c’è soddisfazione per quel che lafa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la. Ma il problema non è solo geopolitico ma anche umanitario, da questo punto di vista l’Italia è uno dei pochi Paesi, forse l’unico, che continua a mantenere attivi i corridoi sanitari”, ha dettoda Tripoli, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il neo premier Abdelhamid Dabaiba. “Il problema dell’immigrazione per la– ha proseguito il presidente del Consiglio- non nasce solo sulle coste libiche ma si sviluppa sui confini meridionali della ...

FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - ilriformista : Il premier 'commissaria' Di Maio #Draghi #Libia #Eni @luigidimaio - lauraboldrini : L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata… - ROMINA70672119 : RT @ofcs_report: #Draghi in #Libya prova a far tornare l'Italia in campo Oggi a #Tripoli Potrebbe fare bene ma poi c'è la politica con le… - smilypapiking : RT @5stecche: Draghi in Libia: ma pesano gli errori di Conte e Di Maio -