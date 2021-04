Draghi in Libia: "Momento unico per ricostruire un'amicizia" (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - "Questo è il mio primo viaggio da quando sono stato nominato presidente del Consiglio, ed è la dimostrazione dell'importanza di un legame storico tra i due Paesi". Lo ha detto a Tripoli il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine dell'incontro con il primo ministro libico, Abdelhamid Dabaiba. "Voglio notare - ha insistito - che è un Momento unico per la Libia. Il governo di unità nazionale è stato riconosciuto legittimato dal Parlamento e sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso, il Momento è unico per ricostruire un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause", ha sottolineato Draghi, ricordando "che l'ambasciata italiana è stata l'unica aperta durante tutti questi lunghissimi ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - "Questo è il mio primo viaggio da quando sono stato nominato presidente del Consiglio, ed è la dimostrazione dell'importanza di un legame storico tra i due Paesi". Lo ha detto a Tripoli il presidente del Consiglio, Mario, al termine dell'incontro con il primo ministro libico, Abdelhamid Dabaiba. "Voglio notare - ha insistito - che è unper la. Il governo di unità nazionale è stato riconosciuto legittimato dal Parlamento e sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso, ilperun'anticae una vicinanza che non ha mai conosciuto pause", ha sottolineato, ricordando "che l'ambasciata italiana è stata l'unica aperta durante tutti questi lunghissimi ...

Advertising

ilriformista : Il premier 'commissaria' Di Maio #Draghi #Libia #Eni @luigidimaio - Agenzia_Ansa : Prima visita all'estero per il presidente Mario Draghi, in Libia con il ministro Di Maio. Il premier vedrà a Tripol… - HuffPostItalia : Dopo Di Maio, in Libia arriva Draghi per gli investimenti italiani - DituccioNatalia : RT @NFratoianni: #Draghi esprime soddisfazione per il lavoro #Libia sui salvataggi? Inaccettabile. Evidentemente gli sfugge la differenza t… - ilColibriLGBT : RT @BaobabExp: Oggi che Draghi è in #Libia @annalisacamilli ripropone l'articolo che chiarisce l'ammontare dei finanziamenti e la totale as… -