De Laurentiis sta con Guardiola | “Stanno uccidendo il calcio Concordo con Pep”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Torna a parlare il presidente del Napoli, Aurelio De. Il numero uno azzurro non lo fa in vista di Juve-Napoli di domani, dove la società è ancora in silenzio stampa, ma lo fa su twitter, rispondendo alle parole didi ieri, che parlava che la salute dei calciatori va tutelata e che si stail. Deha dato ragione al manager catalano, scrivendo: “completamente con quanto affermato da Pep. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pepinfatti dice: “troppe gare, Uefa e Fifai calciatori”. E’ quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di ...