Covid, Toscana: ospedali pieni e rischio zona rossa fino al 27 aprile. Prato provincia più in difficoltà (Di martedì 6 aprile 2021) La curva dei contagi non accenna a scendere e la pressione ospedaliera ha toccato livelli preoccupanti. Negli ultimi 7 giorni, infatti, la Toscana ha registrato un tasso di contagio di 273 casi ogni 100.000 abitanti, 23 punti sopra la soglia, in peggioramento rispetto a venerdi' quando era 260. In testa nella classifica delle province piu' in difficolta' c'e' Prato, con un indice di 422 casi, il piu' alto di tutta Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

