Advertising

dilio_bianchi : RT @qn_lanazione: Covid, Prato resta la provincia peggiore d'Italia. Record degli asintomatici - qn_lanazione : Covid, Prato resta la provincia peggiore d'Italia. Record degli asintomatici - n_piera : RT @IlTirrenoPrato: Realdo Bacci aveva 80 anni e nel 1966 aveva fondato l'azienda produttrice di materassi - IlTirrenoPrato : Realdo Bacci aveva 80 anni e nel 1966 aveva fondato l'azienda produttrice di materassi - qn_lanazione : Addio al re dei materassi. Il fondatore della Bacciflex ucciso dal Covid in 10 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Prato

... le denunce di infortuni sul lavoro causasono state 84 (+5,8% rispetto a dicembre 2020), facendo salire a 795 quelle totali dal gennaio 2020 (690 donne e 185 uomini). E' vero cheè ...Sono 54.929 i casi complessivi ad oggi a Firenze (323 in più rispetto a ieri), 18.050 a(61 ... mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono ...Quasi la metà delle persone contagiate non presenta segnali. La circolazione del Covid è sempre alta, il tracciamento spesso difficile ...Colli quasi deserti per pasquetta, affollati invece gli argini e la spiaggetta di Voltabarozzo. Ristorante sorpreso con i clienti a tavola. I vigili interrompono un barbecue in piazza a Santa Rita ...