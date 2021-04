Covid, il Governo riapre le scuole ma nel Sannio diversi sindaci le richiudono: i comuni in dad (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani riparte la didattica in presenza dalle scuole dell’infanzia fino alle prime classi delle medie, come previsto dal DPCM del Governo Draghi. Il Governo ha deciso per la riapertura, anche in zona rossa, a partire da mercoledì 7 aprile; ma contestualmente diversi sindaci del Sannio stanno già emanando ordinanze per richiuderle e proseguire con la didattica a distanza a causa dell’aumento della curva dei contagi da Coronavirus. In particolare, restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 10 aprile a Durazzano, a Morcone e ad Airola. A San Marco dei Cavoti, invece, plessi chiusi fino al prossimo 17 aprile a causa dei casi Covid sul territorio comunale in “preoccupante aumento”, come ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani riparte la didattica in presenza dalledell’infanzia fino alle prime classi delle medie, come previsto dal DPCM delDraghi. Ilha deciso per la riapertura, anche in zona rossa, a partire da mercoledì 7 aprile; ma contestualmentedelstanno già emanando ordinanze per richiuderle e proseguire con la didattica a distanza a causa dell’aumento della curva dei contagi da Coronavirus. In particolare, restano chiuse ledi ogni ordine e grado fino a sabato 10 aprile a Durazzano, a Morcone e ad Airola. A San Marco dei Cavoti, invece, plessi chiusi fino al prossimo 17 aprile a causa dei casisul territorio comunale in “preoccupante aumento”, come ha ...

