Ciclismo | Scheldeprijs 2021 domani in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il Giro delle Fiandre prosegue l’aprile deldedicato alle classiche fiamminghe. La prossima tappa del calendario World Tour è ladi mercoledì 7 aprile, caratterizzata da un percorso prevalentemente pianeggiante con tratti in pavé. STARTLIST E FAVORITI TV E– La corsa sarà visibile intelevisiva su Eurosport2 a partire dalle 15. In alternativa gli appassionati potranno seguirla insu Eurosport Player, SkyGo e Dazn. Sportface vi racconterà la classica belga in tempo reale dal primo chilometro.: percorso e altimetria, tutti i settori in pavè SportFace.