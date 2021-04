Candidato sindaco di Napoli, dopo il diktat di Renzi parla l’uomo di Fico (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante l’ora legale, ha fatto buio fuori passando da una riunione all’altra. In primis sui ristori, vista la manifestazione di piazza Montecitorio. Ma agli occhi di Alessandro Amitrano non è passata inosservata nemmeno l’ultima presa di posizione di Italia Viva a Napoli. Del resto, è lui, il giovane parlamentare napoletano, l’uomo di Fico che siede al tavolo col centrosinistra partenopeo. Ed è lui a rispondere al diktat lanciato al resto del centrosinistra in mattinata da Renzi e ripreso nel pomeriggio dalla coordinatrice cittadina di Italia Viva, Graziella Pagano: “O con noi o col Movimento 5 Stelle”. “Napoli ha bisogno di programmi, visione del futuro, idee, non certo di diktat o pregiudizi. O, peggio ancora, di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante l’ora legale, ha fatto buio fuori passando da una riunione all’altra. In primis sui ristori, vista la manifestazione di piazza Montecitorio. Ma agli occhi di Alessandro Amitrano non è passata inosservata nemmeno l’ultima presa di posizione di Italia Viva a. Del resto, è lui, il giovanementare napoletano,diche siede al tavolo col centrosinistra partenopeo. Ed è lui a rispondere allanciato al resto del centrosinistra in mattinata dae ripreso nel pomeriggio dalla coordinatrice cittadina di Italia Viva, Graziella Pagano: “O con noi o col Movimento 5 Stelle”. “ha bisogno di programmi, visione del futuro, idee, non certo dio pregiudizi. O, peggio ancora, di ...

