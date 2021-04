Bonus Inps, 2.400 euro per i lavoratori stagionali. Ecco le date di pagamento (Di martedì 6 aprile 2021) Molto presto sarà disponibile il Bonus Inps che garantirà 2.400 euro a fondo perduto per i lavoratori stagionali. Ecco le date di pagamento. I lavoratori stagionali sono in attesa del tanto chiacchierato Bonus Inps che prevede l’erogazione una tantum di 2.400 euro a fondo perduto. Questa è senza ombra di dubbio una delle categorie più penalizzate dall’emergenza sanitaria. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 6 aprile 2021) Molto presto sarà disponibile ilche garantirà 2.400a fondo perduto per iledi. Isono in attesa del tanto chiacchieratoche prevede l’erogazione una tantum di 2.400a fondo perduto. Questa è senza ombra di dubbio una delle categorie più penalizzate dall’emergenza sanitaria. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

andisan71 : @INPS_it Pagamento Bonus 2400 predisposto per l'8 aprile. Quando devo criticare non mi tiro indietro, ma quando si… - INPS_it : @aittam80 Si i pagamenti sono iniziati per chi aveva già richiesto il bonus precedentemente. #InpsInAscolto - fabio_vicario : #decretosostegno Buongiorno, bonus omnicomprensivo 2400€ decreto sostegno, per lavoratori intermittenti che lo devo… - saveriolakadima : @Vaney48653264 @IRENE79P @INPS_it Ho parlato ora con due operatrici molto professionali ed educate in merito al bon… - MBherna27 : @INPS_it Per chi ha percepito i 600 euro prime integrazioni per COVID, ma non i 1000 euro perchè sotto Naspi, deve… -