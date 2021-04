Basket, Champions League 2021: Brindisi crolla in Turchia e viene eliminata (Di martedì 6 aprile 2021) Finisce l’avventura della Happy Casa Brindisi nella Basketball Champions League. La squadra pugliese è stata sconfitta dai turchi del Pinar Karsikaya con il punteggio di 107-88 e deve così abbandonare la competizione. Resta il rimpianto di essere arrivati a questo scontro diretto per la Happy Casa, che può recriminare soprattutto per le due sconfitte di misura contro l’Hapoel Holon, compresa quella di settimana scorsa dopo un tempo supplementare. Non sono bastati alla Happy Casa i 28 punti di uno straordinario Josh Bostic. In doppia cifra chiudono anche Derek Willis (12), Alessandro Zanelli (11) e Nick Perkins (10). I turchi sono stati trascinati da un Tony Taylor da 30 punti, con anche un D.J Kennedy da 21 punti e 10 rimbalzi. Buon inizio di partita per Brindisi, che trova ritmo in attacco nei primi ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Finisce l’avventura della Happy Casanellaball. La squadra pugliese è stata sconfitta dai turchi del Pinar Karsikaya con il punteggio di 107-88 e deve così abbandonare la competizione. Resta il rimpianto di essere arrivati a questo scontro diretto per la Happy Casa, che può recriminare soprattutto per le due sconfitte di misura contro l’Hapoel Holon, compresa quella di settimana scorsa dopo un tempo supplementare. Non sono bastati alla Happy Casa i 28 punti di uno straordinario Josh Bostic. In doppia cifra chiudono anche Derek Willis (12), Alessandro Zanelli (11) e Nick Perkins (10). I turchi sono stati trascinati da un Tony Taylor da 30 punti, con anche un D.J Kennedy da 21 punti e 10 rimbalzi. Buon inizio di partita per, che trova ritmo in attacco nei primi ...

