AstraZeneca, oggi incontro con Speranza per valutare lo stop alla vaccinazione per gli under 50 (Di martedì 6 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca trombosi: c’è davvero un legame? L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) sta svolgendo da settimane numerose ricerche per capire se c’è un nesso tra l’iniezione del vaccino AstraZeneca e la trombosi. Recenti sviluppi hanno portato a galla nuove scoperte: il vaccino è correlato ai rari casi di trombosi. Per l’Ema però rimane ancora incerto se la causa sia il vettore. In Europa molti paesi hanno già preso delle precauzioni. Ma adesso anche l’Italia sta valutando di mettere un limite di età per la somministrazione del siero. Infatti il ministro della Salute Roberto Speranza starebbe ragionando intorno all’ipotesi di uno stop alla vaccinazione con AstraZeneca per gli under 50. AstraZeneca trombosi: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021) Vaccinotrombosi: c’è davvero un legame? L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) sta svolgendo da settimane numerose ricerche per capire se c’è un nesso tra l’iniezione del vaccinoe la trombosi. Recenti sviluppi hanno portato a gnuove scoperte: il vaccino è correlato ai rari casi di trombosi. Per l’Ema però rimane ancora incerto se la causa sia il vettore. In Europa molti paesi hanno già preso delle precauzioni. Ma adesso anche l’Italia sta valutando di mettere un limite di età per la somministrazione del siero. Infatti il ministro della Salute Robertostarebbe ragionando intorno all’ipotesi di unoconper gli50.trombosi: ...

