Assolto da stupro perché la vittima "non urlò". La Cassazione: "Processo da rifare"

Ci sarà un nuovo Processo per Massimo Raccuia, soccorritore ed istruttore del 118 accusato di aver violentato una collega in una stanza dell'ospedale Gradenigo di Torino utilizzata dai volontari nelle pause di riposo, nel 2011. Lo riporta Repubblica. Per i giudici della sentenza di primo grado, con cui l'uomo era stato Assolto, la vittima non era attendibile perché "aveva detto basta, ma non aveva urlato", non aveva "tradito emotività". In appello, la donna era stata riascoltata, aveva confermato tutto ed era stata ritenuta pienamente credibile. Tuttavia, anche dopo aver accertato che la violenza sessuale fosse stata commessa, Raccuia era stato di nuovo Assolto, per la "non procedibilità" del reato. I giudici avevano ritenuto infatti che mancava la querela, dal momento che la volontaria non aveva ...

