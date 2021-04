Ajax-Roma, la direzione della sfida è affidata al russo Karasev (Di martedì 6 aprile 2021) Designato il russo Sergei Karasev per dirigere la sfida tra Ajax e Roma, valida per i quarti di finali di Europa League 2020/2021 e in programma giovedì sera ad Amsterdam: il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00. Gli assistenti di linea ad affiancarlo saranno i connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Quarto uomo il bielorusso Aleksei Kulbakov, al Var infine i russi Vitali Meshkov e Sergei Ivanov . SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Designato ilSergeiper dirigere latra, valida per i quarti di finali di Europa League 2020/2021 e in programma giovedì sera ad Amsterdam: il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00. Gli assistenti di linea ad affiancarlo saranno i connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Quarto uomo il bieloAleksei Kulbakov, al Var infine i russi Vitali Meshkov e Sergei Ivanov . SportFace.

