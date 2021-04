“Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato”. La verità choc in una lettera (Di martedì 6 aprile 2021) Cara Simona, caro Ricky, cara Sabrina, sono qui a scrivervi per raccontarvi quella che potrebbe sembrare la trama di una nuova fiction. E’ la storia di un mistero che avvolge ancora i dati si uno studio sui metalli pesanti presenti nel sangue che scorre nelle vene di coloro che vivono vicino alle varie Ghisal d’Italia. Ormai la Ghisal è il nome di una questione morale, oltre che ambientale e sanitaria, che la vostra fiction ha messo al centro dell’attenzione con tanta efficacia. Per questo ho deciso di scrivervi una lettera, una lettera aperta che trovate qui in fondo alla pagina web, e che vi chiedo gentilmente di leggere dall’inizio alla fine. E’ una lettera che descrive un’Italia dei misteri e del potere che non ci fa conoscere neanche ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 6 aprile 2021) Cara Simona, caro Ricky, cara Sabrina, sono qui a scrivervi per raccontarvi quella che potrebbe sembrare la trama di una nuova fiction. E’ la storia di un mistero che avvolge ancora i dati si unosuipresenti nel sangue che scorredi coloro che vivono vicino alle varie Ghisal d’Italia. Ormai la Ghisal è il nome di una questione morale, oltre che ambientale e sanitaria, che la vostra fiction ha messo al centro dell’attenzione con tanta efficacia. Per questo ho deciso di scrivervi una, unaaperta che trovate qui in fondo alla pagina web, e che vi chiedo gentilmente di leggere dall’inizio alla fine. E’ unache descrive un’Italia dei misteri e del potere che non ci fa conoscere neanche ...

Advertising

elenaricci1491 : 'Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato'. La verità choc in una lettera #lettera… - TarantiniTime : 'Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato'. La verità choc in una lettera #lettera… - UnitaNews : Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato - - TSTARANTO : Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato - carlogubi : Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo metalli Guadagnare sul rialzo del rame, ecco come fare anche con pochi soldi Non abbiamo a che fare con i soliti aggiustamenti economici, ma con scostamenti di prezzo sui ... Di recente il WWF ha convinto un pool di top brand come BMW, Volvo e Samsung a non acquistare metalli ...

Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato La ricerca mirava alla 'determinazione metalli in traccia su siero' . Quella ricerca, condotta con tanta riservatezza, non riguardava solo Taranto ma mirava a mappare il sangue dei cittadini dell'...

Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato PeaceLink Cara Simona, caro Ricky, cara Sabrina, aiutateci a gridare più forte Aiutateci a far emergere la verità. Esiste uno studio che quantifica la concentrazione di metalli pesanti nel sangue di chi vive vicino alle varie Ghisal. Ma quello studio non è stato divulgato. "Sveg ...

“Abbiamo metalli pesanti nelle vene ma lo studio non viene divulgato” Esiste uno studio che quantifica la concentrazione di metalli pesanti nel sangue di chi vive vicino alle varie Ghisal”. Pubblichiamo il testo integrale della missiva Sono qui a scrivervi per ...

Nona che fare con i soliti aggiustamenti economici, ma con scostamenti di prezzo sui ... Di recente il WWF ha convinto un pool di top brand come BMW, Volvo e Samsung a non acquistare...La ricerca mirava alla 'determinazionein traccia su siero' . Quella ricerca, condotta con tanta riservatezza, non riguardava solo Taranto ma mirava a mappare il sangue dei cittadini dell'...Aiutateci a far emergere la verità. Esiste uno studio che quantifica la concentrazione di metalli pesanti nel sangue di chi vive vicino alle varie Ghisal. Ma quello studio non è stato divulgato. "Sveg ...Esiste uno studio che quantifica la concentrazione di metalli pesanti nel sangue di chi vive vicino alle varie Ghisal”. Pubblichiamo il testo integrale della missiva Sono qui a scrivervi per ...