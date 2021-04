"Vaccinati i sacerdoti prima dei pazienti fragili". Scoppia la bufera in Puglia (Di lunedì 5 aprile 2021) Roberta Grima A Taranto si vaccinano i preti, Scoppia la polemica, ma per l'Asl non c'é alcuna irregolarità, perché previsto dal piano vaccinale. La diocesi ribadisce che non c'é stata alcuna richiesta di corsie preferenziali Vaccini al clero. Lunedì scorso un centinaio di sacerdoti della diocesi di Taranto e Castellaneta sono stati Vaccinati nell'hub appositamente allestito nel seminario arcivescovile del capoluogo jonico. La notizia ha scatenato subito la polemica da parte di chi ha temuto che la somministrazione dei vaccini ai prelati potesse interferire sulla campagna vaccinale verso i più fragili, che attendono da tempo. Polemica inutile secondo il direttore generale dell'Asl tarantina Stefano Rossi, che fa sapere come proprio venerdì scorso siano partite le vaccinazioni alle categorie più deboli. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roberta Grima A Taranto si vaccinano i preti,la polemica, ma per l'Asl non c'é alcuna irregolarità, perché previsto dal piano vaccinale. La diocesi ribadisce che non c'é stata alcuna richiesta di corsie preferenziali Vaccini al clero. Lunedì scorso un centinaio didella diocesi di Taranto e Castellaneta sono statinell'hub appositamente allestito nel seminario arcivescovile del capoluogo jonico. La notizia ha scatenato subito la polemica da parte di chi ha temuto che la somministrazione dei vaccini ai prelati potesse interferire sulla campagna vaccinale verso i più, che attendono da tempo. Polemica inutile secondo il direttore generale dell'Asl tarantina Stefano Rossi, che fa sapere come proprio venerdì scorso siano partite le vaccinazioni alle categorie più deboli. ...

Advertising

1511maxi : @ardigiorgio sei un po’ fissata su questa cosa tu. fai breve indagine su etá media dei sacerdoti che tanto ti infa… - myrthus : E se i preti di Taranto sono vaccinati, c'è solo da esserne felici. E continuare a fare la fila, ordinatamente, con… - corrmezzogiorno : #Bari Taranto, vaccinati cento parroci. L’arcivescovo: autorizzati dal prefetto - giovannicirone3 : @gdcaiazza Così come in Puglia oggi a Taranto sono stati vaccinati vescovi e sacerdoti - vito_pinto : @ProfLopalco i vaccini scarseggiano,ma nel sentire i tg si nota sempre Bari che funziona in meglio, invece Taranto,… -