Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio in apertura la macchina dei vaccini non si ferma con le festività pasquali nel secondo trimestre aprile-giugno delè previsto l’arrivo di 50 milioni di dosi del sistema Reggia fine settembre chiudo la campagna Aprile decisivo per arrivare a 500.000 vaccinazione al giorno ha detto figliuolo 18025 positivi al test del covid in Italia nelle24 ore 326 i decessi in un giorno calano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva 3700 33 in meno rispetto alla giornata di sabato nuovo stop al bacino astrazeneca la volta dell’Olanda che ne sospende l’uso per tutte le età per evitare uno spreco di dosi la decisione dopo l’annuncio di sospendere l’uso del farmaco per gli undernon fermeremo astrazeneca bisogna andare avanti con la ...