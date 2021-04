Supermercati aperti oggi a Pasquetta | le indicazioni per catene e regioni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ci sonoin questo lunedì 5 aprile? A differenza che nella giornata di Pasqua in cui anche la maggior parte di negozi di beni di prima necessità è rimasta chiusa, nella nuova ricorrenza odierna saranno diverse lea riprendere la loro attività, anche se andranno fatte alcune distinzioni a carattere regionale. Ancora, ci saranno da considerare anche gli orari esatti in cui gli esercizi accoglieranno i clienti, visto che in molti casi gli acquisti non saranno possibili durante tutta la giornata. Esselunga, Pam, Lidl Per iniziare a sottolineare quali siano i, si parte da tre grandi brand come Esselunga, Pam e Lidl. La prima catena manterrà i suoi negozi ...