Roma, Pallotta in tackle su Monchi: “Ha commesso parecchi errori. Non conosceva Zaniolo” (Di lunedì 5 aprile 2021) Nelle ultime settimane James Pallotta sta tornando a parlare della sua esperienza in Italia.Roma, Di Livio sentenzia: “Fonseca deve andare via. Il momento è molto delicato”L'imprenditore americano non è riuscito a portare la squadra capitolina ai livelli sperati, ma ha comunque portato giocatori importanti ai giallorossi. Nelle ultime settimane ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha attaccato pesantemente l'ex direttore sportivo della Roma Monchi.Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, ma negli ultimi mesi prima dell'addio si era velocemente deteriorato. Pallotta accusa l'ex portiere del Siviglia di aver sbagliato diversi acquisti: "Ci siamo incontrati più volte a Londra. Il primo incontro è stato con Franco Baldini: Monchi non era nella sua lista. Mi prendo tutta la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Nelle ultime settimane Jamessta tornando a parlare della sua esperienza in Italia., Di Livio sentenzia: “Fonseca deve andare via. Il momento è molto delicato”L'imprenditore americano non è riuscito a portare la squadra capitolina ai livelli sperati, ma ha comunque portato giocatori importanti ai giallorossi. Nelle ultime settimane ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha attaccato pesantemente l'ex direttore sportivo della.Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, ma negli ultimi mesi prima dell'addio si era velocemente deteriorato.accusa l'ex portiere del Siviglia di aver sbagliato diversi acquisti: "Ci siamo incontrati più volte a Londra. Il primo incontro è stato con Franco Baldini:non era nella sua lista. Mi prendo tutta la ...

Advertising

Mediagol : Roma, Pallotta in tackle su Monchi: 'Ha commesso parecchi errori. Non conosceva Zaniolo' - infoitsport : Roma, Pallotta rivela tutto su Totti: “Ecco cosa voleva fare” - MattPetcoke : quanto vi stende 'el presi' Giacomo Pallotta III, basta nominarlo che vi trasformate. Rispettati professionisti che… - Lelle__94 : @mouisgod @gianninastar14 Infatti Pallotta, De Rossi, Baldini stravedono per il mister, perché valutano il lavoro,… - Alessan61676556 : @CarloCalenda Beh un vero statista. Se pensa di gestire Roma come comunica, siamo messi davvero bene. Tra l'altro c… -