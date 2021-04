Pasquetta in zona rossa, gite e scampagnate vietate: ecco le regole (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedì 5 aprile resta tutto chiuso in Italia. È possibile uscire solo per una visita, una volta al giorno, a parenti e amici o per spostarsi nella seconda casa, ma solo nelle regioni che lo consentono. Vietati pic nic, scampagnate, gite o altri spostamenti non necessari: cosa si può fare e cosa no Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedì 5 aprile resta tutto chiuso in Italia. È possibile uscire solo per una visita, una volta al giorno, a parenti e amici o per spostarsi nella seconda casa, ma solo nelle regioni che lo consentono. Vietati pic nic,o altri spostamenti non necessari: cosa si può fare e cosa no

