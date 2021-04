Pasquetta a Napoli: schieramento di forze dell’ordine su lungomare e piazza del Plebiscito. Video (Di lunedì 5 aprile 2021) Napoli. Schieramenti di forze dell’ordine nei punti sensibili della città. Stamattina Napoli è blindata dalle forze dell’ordine in questa Pasquetta in zona rossa. Pasquetta a Napoli Numerose auto dei carabinieri sono a presidio di piazza del Plebiscito mentre la protezione civile è sul lungomare: tutto per evitare assembramenti e situazioni a rischio contagio. Vista anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 aprile 2021). Schieramenti dinei punti sensibili della città. Stamattinaè blindata dallein questain zona rossa.Numerose auto dei carabinieri sono a presidio didelmentre la protezione civile è sul: tutto per evitare assembramenti e situazioni a rischio contagio. Vista anche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

