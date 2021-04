Papa Francesco: non stanchiamoci di cercare la pace nel cuore (Di lunedì 5 aprile 2021) "Dalle parole dell'angelo possiamo raccogliere un prezioso insegnamento: non stanchiamoci mai di cercare il Cristo risorto, che dona la vita in abbondanza a quanti lo incontrano. Trovare Cristo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) "Dalle parole dell'angelo possiamo raccogliere un prezioso insegnamento: nonmai diil Cristo risorto, che dona la vita in abbondanza a quanti lo incontrano. Trovare Cristo ...

Advertising

Pontifex_it : Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la m… - Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - Tg3web : 'Scandaloso rafforzare gli arsenali militari in un mondo messo a dura prova dalla pandemia', è il monito di Papa Fr… - FIORE8111058 : San Tommaso Moro, preghiera del buonumore recitata spesso da Papa Francesco - LukaszKort : RT @Pontifex_it: Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la mentalit… -