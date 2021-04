"Non ce la faccio più". Il 70% degli italiani contro nuove restrizioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Gabriele Laganà Da un sondaggio condotto da Euromedia Research emerge che quasi 7 italiani su 10 sono contrari a nuove restrizioni. Nel Nord-Est i maggiori picchi di cedimento psicologico Gli italiani sono stanchi dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni per contenere l’espandersi del contagio imposte dai governi Conte e Draghi. Quello che pareva evidente a tutti da tempo ora è stato certificato da un sondaggio condotto da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per la Stampa. I numeri sono chiari. Negli ultimi 15 giorni, ad esempio, sono cresciuti di due punti percentuali i cittadini che ammettono di non farcela più psicologicamente ad affrontare questa situazione. Il dato più significativo è che tra questi troviamo ben il 55% degli studenti. Del resto la loro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Gabriele Laganà Da un sondaggio condotto da Euromedia Research emerge che quasi 7su 10 sono contrari a. Nel Nord-Est i maggiori picchi di cedimento psicologico Glisono stanchi dell’emergenza sanitaria e delleper contenere l’espandersi del contagio imposte dai governi Conte e Draghi. Quello che pareva evidente a tutti da tempo ora è stato certificato da un sondaggio condotto da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per la Stampa. I numeri sono chiari. Negli ultimi 15 giorni, ad esempio, sono cresciuti di due punti percentuali i cittadini che ammettono di non farcela più psicologicamente ad affrontare questa situazione. Il dato più significativo è che tra questi troviamo ben il 55%studenti. Del resto la loro ...

