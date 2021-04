L’Equipe: Milik è un corpo estraneo nel Marsiglia di Sampaoli (Di lunedì 5 aprile 2021) “Milik attaccante solitario”. Titolo così L’Equipe dopo la vittoria di ieri sera del Marsiglia sul Digione per 2-0. L’Equipe lo definisce un calciatore con una straordinaria etica del lavoro e un senso del dettaglio vicino a un Novak Djokovic. Ma aggiunge che avrà trascorso una notte agitata nel suo letto king size. Su un fulmineo contropiede del Marsiglia, all’inizio del secondo tempo, dopo una combinazione sbagliata del Digione su un calcio bloccato, la palla è arrivata su Luis Henrique sulla destra. Il cross del giovane brasiliano, impreciso, ha trovato l’unico difensore avversario in area, il giovane Sacha Boey (20 anni). Solo, soletto, in mezzo all’area, c’era Milik che aspettava solo di ricevere il pallone come una preda, e invece ha visto l’azione finire in angolo. Gli sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) “attaccante solitario”. Titolo cosìdopo la vittoria di ieri sera delsul Digione per 2-0.lo definisce un calciatore con una straordinaria etica del lavoro e un senso del dettaglio vicino a un Novak Djokovic. Ma aggiunge che avrà trascorso una notte agitata nel suo letto king size. Su un fulmineo contropiede del, all’inizio del secondo tempo, dopo una combinazione sbagliata del Digione su un calcio bloccato, la palla è arrivata su Luis Henrique sulla destra. Il cross del giovane brasiliano, impreciso, ha trovato l’unico difensore avversario in area, il giovane Sacha Boey (20 anni). Solo, soletto, in mezzo all’area, c’erache aspettava solo di ricevere il pallone come una preda, e invece ha visto l’azione finire in angolo. Gli sono ...

Advertising

napolista : L'Equipe: Milik è un corpo estraneo nel Marsiglia di Sampaoli “È rimasto solo in attacco, mai servito dai compagni.… - LeonardoMerlo19 : RT @BianconeriZonIt: La #Juventus è pronta a pagare la clausola rescissoria da 12mln€ per Arek #Milik. [L'Equipe] - infoitsport : L'apertura de L'Equipe sul nuovo Marsiglia: 'Partire o restare: Milik pensa all'addio' - infoitsport : L'Equipe: 'Milik dal Marsiglia alla Juve. Affare da 12 milioni' - CrapanzanoRobin : RT @JPeppp: Milik alla Juventus per 12 milioni. (L'Equipe) -

Ultime Notizie dalla rete : L’Equipe Milik Il Filo Diretto su CalcioNapoli24 Tv alle 16: "Turn over col Crotone in vista della Juve, sì o no?" . Chiamateci allo 08119719721 CalcioNapoli24