Il Regno Unito riparte | dal 12 aprile riaprono ristoranti e negozi

LONDRA (Regno Unito) (ITALPRESS) – "Dal 12 aprile inizia la seconda fase e riaprono ristoranti, pub, locali all'aperto, negozi e parrucchieri. Alla base delle decisioni prese c'è il programma vaccinale che continua ad andare avanti con successo. I vaccini sono stati distribuiti a una velocità impressionante e continueremo a farlo. Abbiamo più di 31 milioni di abitanti che hanno ricevuto la prima dose e ora le persone ad alto rischio stanno ricevendo la seconda dose". Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson nel corso di una conferenza stampa in cui ha illustrato alla nazione il piano nazionale di riaperture dopo il duro lockdown degli ultimi mesi."Le riaperture sono state decise in base ad alcuni dati. C'è stata una riduzione importante della malattia con sintomi e dei ...

