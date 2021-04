Il Napoli recupera Demme, intera seduta di allenamento in gruppo per il tedesco (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo il successo con il Crotone e la giornata di festa per Pasqua. Il club ha diramato il bollettino della seduta, da cui emerge il rientro in pieno di Diego Demme nel gruppo. Non è invece ancora pienamente recuperato David Ospina, che ha svolto l’intera seduta in gruppo tranne la partitina e la sessione di tiri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilè tornato ad allenarsi dopo il successo con il Crotone e la giornata di festa per Pasqua. Il club ha diramato il bollettino della, da cui emerge il rientro in pieno di Diegonel. Non è invece ancora pienamenteto David Ospina, che ha svolto l’intranne la partitina e la sessione di tiri. L'articolo ilsta.

