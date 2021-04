Advertising

mattino5 : 'E' il ritardo accumulato nei mesi passati, che poi porta a queste situazioni in cui qualcuno si sacrifica e ne pag… - ScorpioAngel_ : Parlando di business di Pasqua e Pasquetta ed intervistano il sindaco di Trezzo sull Adda Milano Lombardia che insi… - luigiasero : Caltanissetta Covid: sindaco chiede proroga Zona rossa - TV7Benevento : Covid: sindaco Caltanissetta chiede a Musumeci proroga zona rossa... - LaVocedellIsola : Caltanissetta Covid: sindaco chiede proroga Zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

La Sicilia

Queste due ultime restrizioni che sono state imposte anche da un'ordinanza deldi Marina Gianluca Nasuti. I cittadini dei due comuni però si sono chiesti il perché di due differenti decisioni ...Acquaro registra la prima vittima del- 19. A comunicarlo è ilGiuseppe Barilaro, che esprime "il sentimento di vicinanza" della comunità alla famiglia della persona deceduta, descritta come "mite, composta, quieta e ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - La proroga della zona rossa è stata chiesta dal sindaco di Caltanissetta ... in tema di contenimento e contrasto del Covid-19", che non si riscontra alcuna ...Alcuni casi di Covid-19 emersi nella scuola dell’infanzia paritaria ‘I Domenicuccioli’ hanno costretto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, a firmare l’ordinanza in cui si dispone la chiusura di tutt ...