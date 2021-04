Caso Denise: legale madre, 'se tv russa non ci fornisce Dna non partecipiamo a trasmissione' (2) (Di lunedì 5 aprile 2021) (Adnkronos) - "O ci fanno avere tutto prima o altrimenti il programma se lo fanno da soli, mi riferisco al primo canale russo", dice ancora l'avvocato Giacomo Frazzitta intervistato all'Adnkronos che parla "nell'interesse di Piera Maggio". "Non parteciperemo a nessun programma se loro ancora tergiversano a farci avere Dna e gruppo sanguigno, dopo di che trasmetteremo tutto alla Procura". "Dobbiamo uscire da questo circo mediatico - spiega ancora Giacomo Frazzitta - Loro ( russi ndr) ciurlano, quindi basta, non sottostiamo a nessun ricatto, o ci fanno avere tutti i dati o non se ne parla più". I risultati dalla Russia del test del sangue a cui si è sottoposta Olesya Rostova erano attesi proprio per oggi. Ma finora non è arrivato nulla. Se il gruppo sanguigno sarà lo stesso di Denise Pipitone, si procederà al test del Dna per scoprire se davvero la 20enne ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) (Adnkronos) - "O ci fanno avere tutto prima o altrimenti il programma se lo fanno da soli, mi riferisco al primo canale russo", dice ancora l'avvocato Giacomo Frazzitta intervistato all'Adnkronos che parla "nell'interesse di Piera Maggio". "Non parteciperemo a nessun programma se loro ancora tergiversano a farci avere Dna e gruppo sanguigno, dopo di che trasmetteremo tutto alla Procura". "Dobbiamo uscire da questo circo mediatico - spiega ancora Giacomo Frazzitta - Loro ( russi ndr) ciurlano, quindi basta, non sottostiamo a nessun ricatto, o ci fanno avere tutti i dati o non se ne parla più". I risultati dalla Russia del test del sangue a cui si è sottoposta Olesya Rostova erano attesi proprio per oggi. Ma finora non è arrivato nulla. Se il gruppo sanguigno sarà lo stesso diPipitone, si procederà al test del Dna per scoprire se davvero la 20enne ...

