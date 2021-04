Cadice-Valencia | la versione di Diakhaby | la ricostruzione ed i messaggi delle due squadre

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si è verificato un brutto episodio nell’ultima giornata della Liga spagnola, il calciatoreha lasciato il campo a causa di offese di razzismo e poi non è più rientrato. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, i padroni di casa si portano a 32 punti, a -1 proprio dalha deciso di uscire subito allo scoperto: “Cala mi ha detto negro di m…”, ha confermato. Sono arrivate tante reazioni anche dalla stampa, Marca ha così titolato: “Sconfitta di tutti, non sei solo”. Il comunicato delIlha condannato l’episodio attraverso un comunicato ufficiale: “Il Cádiz Football Club, visti gli eventi accaduti nella partita contro ilFootball Club, vuole fare le seguenti considerazioni:– Siamo contrari a qualsiasi situazione di ...

Nel campionato spagnolo, la partita traè stata temporaneamente sospesa per insulti razzisti nei confronti di Mouctar Diakhaby , giocatore francese della squadra ospite. Con le porte chiuse a causa del Coronavirus, le ...'Cala mi ha detto negro di m...', questo la frase pronunciata da Diakhaby mentre prendeva la via dello spogliatoio duranteseguito poi dai suoi compagni di squadra. Episodio che ha indignato la Spagna e il mondo tanto che Marca titola: 'Sconfitta di tutti, non sei solo'. Nella serata di ieri è arrivato ...Diakhaby, insulto razzista da Cala in Valencia-Cadice: “Negro di m…”. Video, i compagni del difensore escono dal campo, ma dopo 10 minuti partita riprende. I comunicati dei club Un nuovo episodio di ...(ANSA) - ROMA, 04 APR - Bruttissimo episodio durante la partita fra Cadice e Valencia, valida per la giornata della Liga. Al 31' del primo tempo, sull'1-1, il difensore francese del Valencia Mouctar ...