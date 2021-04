Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio spiagge deserte città con traffico a zero e nessuna passeggio ad ammirare i monumenti e scampagnate di Pasquetta annullate per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni in famiglia di rossa per frenare la pandemia regola ancora più severe in alcuni territori ai controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero in Campania Puglia e Liguria divieto di accesso le seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti blindate le isole da martedì Veneto mare e la Provincia autonoma di Trento saranno in zona arancione la macchina delle vaccinazioni non si ferma con le festività pasqualioggi e domani riempie la nuvolacentro ...