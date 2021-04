Traffico Roma del 04-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021) Luceverdeancora Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto in leggero aumento ilsulle strade della capitale restano comunque scorrevoli il raccordo anulare le consolari allenamenti segnalati dalla polizia locale per incidente su via di Casal Bruciato in prossimità di via Felice Govean un secondo incidente alla Borghesiana su via di Prataporci in prossimità di via Torre dello stinco prestare attenzione ai possibili rallentamenti trasporto pubblico disagi sulla linea ferroviaria-lido interrotta alla tratta piramide Acilia per un guasto tecnico la linea ti va solo tra Cecilia e Colombo come alternativa e la linea bus sostitutiva rl23 EUR Magliana ed Acilia oppure la metro B tra piramide ed EUR Magliana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it La Marina ...