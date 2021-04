Roma, c’è la smentita: nessun episodio di tensione tra Fonseca e giocatori (Di domenica 4 aprile 2021) La Roma smentisce categoricamente quanto emerso nel pomeriggio, quando alcuni rumors hanno raccontato come ci sia stata della tensione a Trigoria tra i calciatori giallorossi, l’allenatore Paulo Fonseca e il general manager Tiago Pinto. nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontà della società è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Lasmentisce categoricamente quanto emerso nel pomeriggio, quando alcuni rumors hanno raccontato come ci sia stata dellaa Trigoria tra i calciatori giallorossi, l’allenatore Pauloe il general manager Tiago Pinto.a discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontà della società è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League. SportFace.

